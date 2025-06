“Non mi arrendo”, Matilde oltre il buio e il silenzio judoka paralimpica

L’estate scorsa Matilde è volata a Parigi per la sua seconda Paralimpiade. Sul tatami dello Champ-de-Mars ha conquistato un settimo posto che lancia un messaggio universale: lo sport è un linguaggio accessibile a tutti, se la società si attrezza a tradurlo in inclusione. Nelle vibrazioni del tatami c’è la strada per scardinare gli stereotipi e rivendicare i diritti di chi vive “oltre il buio e il silenzio”. E dietro ogni ippon c’è l’azione costante della Lega del Filo d’Oro, che da oltre 60 anni unisce le persone sordocieche allo sport, alla scuola, al lavoro, alla vita. Perché, come dice Matilde: “Arrendersi non è un’opzione".