ManpowerGroup lancia visi-skill, la piattaforma che mette il “turbo” alle carriere

Con queste premesse ManpowerGroup ha lanciato in Italia visi-skill: si tratta di una innovativa piattaforma tecnologica (la prima del settore) capace di combinare l’analisi dei dati e le informazioni relative ai dipendenti, per aiutare le organizzazioni a sviluppare la propria “banca competenze” e permettere alle persone di accedere a percorsi di crescita personalizzati.



Competenze, esperienze e attitudini possono essere mappati, confrontati e valutati, aiutando le aziende a programmare i percorsi di carriera e ad attribuire in modo ottimale alle risorse le posizioni e i progetti sulla base delle skills richieste.



È dunque una soluzione in grado di far crescere le competenze dei dipendenti, identificandone i punti di forza e consentendo di pianificare insieme all’azienda il percorso professionale più idoneo alle loro skills e più allineato alla strategia aziendale.



“Nell’era della trasformazione digitale, - commenta Riccardo Barberis, Amministratore Delegato di ManpowerGroup Italia - mappare le soft e hard skills delle persone, raccogliere e analizzare dati e, al fine di colmare i gap, definire i percorsi di sviluppo più idonei e attrarre i talenti, è di fondamentale importanza. Con visi-skill aggiungiamo un nuovo tassello nella proposta di soluzioni innovative per i nostri clienti. Questa piattaforma è uno strumento rivoluzionario perché non solo permette alle aziende di tenere costantemente monitorate e allineate le competenze della propria organizzazione in una modalità del tutto nuova, ma anche perché agevola il percorso di crescita professionale delle persone attraverso l’upskilling ed il reskilling delle competenze, coerentemente all’evoluzione del mercato del lavoro e delle professioni del futuro”.



Il meccanismo alla base della piattaforma visi-skill è una combinazione di tecnologie di Data Analytics e Intelligenza Artificiale ed è stata sviluppata da Experis IT con la propria divisione Project Solutions. Nata in Italia, è in fase di implementazione anche nel Regno Unito, in Germania, in Francia, nei Paesi Bassi, in Spagna, in Norvegia e in Svezia. Il sistema censisce le competenze tecniche specifiche e le soft skills dei dipendenti, analizza i ruoli ricoperti e quelli potenziali, identificando per entrambi i gap di competenze e proponendo percorsi formativi per colmarli. Il tutto con un orizzonte temporale compreso tra uno e tre anni.



Si parte da una approfondita analisi: per ciascun ruolo vengono individuate le competenze peculiari e la percentuale con cui queste contribuiscono alla composizione del ruolo stesso. Si prosegue con il confronto delle competenze possedute dalle risorse aziendali prese in esame. Grazie ai data analytics, vengono infine, elaborate simulazioni e previsioni a supporto dei processi di sviluppo individuale, formazione, assessment, mobilità interna, piani di successione e riorganizzazione.