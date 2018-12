Almo Nature dà al tuo gatto l’energia per diventare un #PiccoloEroe e aiutare gli altri animali

Almo Nature lancia la campagna HFC Cat che trasforma ogni gatto in un #PiccoloEroe . Oggi chi acquista Almo Nature per il proprio compagno animale, con un solo gesto, fa del bene due volte: assicura al proprio gatto l’energia di cui ha bisogno per natura grazie all’alta qualità delle materie prime utilizzate, carne e pesce 100% HFC cioè in origine destinate al consumo umano e oggi alimento per gatti, e gli dà l’energia per aiutare gli altri animali in difficoltà. Chiunque ha un gatto può partecipare al flashmob social di Almo Nature condividendo su Instagram una foto che mostri come anche il proprio felino, a suo modo, è un Piccolo Eroe, accompagnando il testo con gli hashtag della campagna #PiccoloEroe #AlmoNature . Una campagna che rende protagonisti tutti i gatti che mangiano Almo Nature e affida a loro il compito di far conoscere al grande pubblico il nuovo e innovativo modello economico-sociale che oggi rappresenta l’azienda.

Come può un gatto diventare un #PiccoloEroe e aiutare gli altri animali e la natura, semplicemente mangiando il cibo dalla ciotola? Perchè da gennaio 2018 l’azienda leader nel pet food è stata donata alla Fondazione Capellino e i profitti derivanti dalla vendita di ogni confezione o lattina di alimenti Almo Nature sono destinati a progetti con l’obiettivo di proteggere gli animali, sostenere i rifugi, i canili e i gattili in difficoltà, incentivare adozioni responsabili e consapevoli, favorire la coesistenza tra umani e fauna selvatica.

Per la prima volta un’azienda non è proprietà di un individuo, una famiglia, una multinazionale globale o un fondo di investimento ma, attraverso i progetti della Fondazione, degli animali e della natura. Chiunque acquisti o suggerisca alla gente di acquistare Almo Nature, sceglie il meglio per il suo compagno animale e aiuta a rendere la mission qualcosa di concreto i cui risultati sono visibili a tutti. Con il progetto “A Companion Animal Is For Life”, che attraverso tre azioni complementari mira ad eliminare abbandoni e randagismo e a trasformare i rifugi (canili e gattili) in luoghi di transito temporaneo promuovendo adozioni responsabili, più di 500mila pasti sono stati donati a cani e gatti in difficoltà e oltre 1.000 hanno già trovato una casa e una famiglia.

La Fondazione si sta muovendo anche a tutela della biodiversità e per la salvaguardia degli spazi necessari alla sopravvivenza dei grandi mammiferi e alla convivenza tra predatori e attività umane che inesorabilmente si scontrano per l’occupazione del territorio. Grazie al progetto “Farmers&Predators” più di 150 allevatori hanno ricevuto sostegno e sul territorio sono stati introdotti quasi 500 cani da guardianìa per aiutare tutti quei pastori che, a difesa del lupo, non sparano al predatore ma scelgono la via della prevenzione.