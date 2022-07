World Ducati Week 2022, in Romagna si prepara la festa

Lʼ11° edizione dellʼevento più atteso dai ducatisti di tutto il mondo, la prima dopo la pandemia che fece saltare lʼedizione 2020, si terrà nel weekend dal 22 al 24 luglio . Avrà come fulcro il “ Misano World Circuit Marco Simoncelli ” ma esploderà con i suoi eventi in tutta la Romagna.

Il WDW sarà un vero e proprio parco divertimenti per gli appassionati delle due ruote, di tutte le età e di tutti i Paesi. Non a caso i vertici Ducati avevano scelto

Mirabilandia

verrà svelata in una “closed room” un nuovo modello per l’anno 2023

Eicma

per la presentazione dellʼevento, che prevede spettacoli e sessioni in pista, visite al paddock di Misano e test ride delle gamme Ducati e Scrambler nei dintorni del circuito. Tutte le moto di Borgo Panigale saranno presenti e, succosa anteprima,, che sarà poi presentato ufficialmente al pubblico nel corso di, lʼEsposizione delle due ruote che si svolgerà alla Fiera di Milano dallʼ8 al 13 novembre.

Il pubblico potrà ammirare dal vivo l’

Audi RS Q e-tron

Lamborghini Siàn FKP 37

Ducati Riding Academy

Scrambler Beach Party

Benny Benassi

Meduza

che ha partecipato alla Dakar, insieme alla DesertX nella livrea ispirata a quella dellʼauto. Presente anche il Diavel 1260 Lamborghini , accompagnata dallada cui la moto prende ispirazione. Al WDW 2022 sarà presente anche la, dedicata agli appassionati di tutte le età e con diversi livelli di esperienza, dai rookies ai più esperti in sella a Multistrada V4 S (per loro cʼè il DRE Adventure). Le serate saranno animate dalla musica e a Riccione il Bagno Samsara Beach ospita lo“guidato” dal deejay. La musica deiapre invece la serata del 23 luglio.

Clou agonistico della kermesse sarà la

Lenovo Race of Champions

Pirelli, Bosch, Termignoni e Brembo

, la gara con i piloti Ducati di MotoGP, Superbike e Supersport, in programma il 23 luglio con 21 partecipanti in sella a Panigale V4 e Panigale V2. Le Panigale V4 che correranno la Lenovo Race of Champions saranno poi rese disponibili per i clienti. Lenovo è una delle aziende partner, insieme a Akrapovič e Shell, Aruba.it e Carrera, Contadi Castaldi e Vmoto, e ancora Locman, Pittarosso e Platum, fino ai fornitori storici come

Ducati promette che il World Ducati Week sarà un evento sostenibile dal punto di vista ambientale,

certificato fin dal 2016 come evento a norma ISO 20121

. Per partecipare occorre acquistare il biglietto sul sito ducati (ci sono diverse tipologie dʼingresso), i minori di 18 anni accompagnati entrano gratis e per i ragazzi e le ragazze dai 18 ai 25 anni è stata pensata la tariffa Rookie con un prezzo speciale, valida sia per il biglietto giornaliero che per il pass di 3 giorni.