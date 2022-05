Motor Valley Fest 2022, in Emilia il trionfo dellʼauto italiana

Terra dei Motori

Cortile dʼOnore dellʼAccademia militare di Modena

Motor Valley Development

The Art of Innovation

Modena sarà però soltanto il polo centrale di unʼarea che omaggia la, fatta di realtà aziendali conosciute in tutto il mondo, e invidiate per la bellezza e la dinamicità dei modelli che sviluppa. Lʼinaugurazione avverrà nello storico, mentre il convegno inaugurale del 26 maggio si svolgerà al Teatro Comunale Pavarotti. Lʼevento è stato voluto dall’associazionee unisce imprese e istituzioni del territorio regionale. Il tema di questʼanno è “” e proverà a far comprendere le innovazioni in atto nella mobilità, dalla trazione elettrica alle possibilità offerte dal metaverso.

Il successo della manifestazione si deve alla formula, che spalma su quattro giorni lʼesposizione di auto meravigliose, workshop e ben 13 talk sui temi dellʼautomotive, ma anche parate ed esibizioni. Lʼoccasione poi di visitare, a prezzi di favore e disponendo di navette, i tanti musei dedicati alle due e quattro ruote presenti nella regione,

da Ferrari a Lamborghini, da Ducati a Dallara

e tanti altri. Un’intera area networking dedicata ai talenti, alle start up e al mondo universitario sarà aperta al pubblico, ma un occhio è riservato anche alle famiglie con spettacoli teatrali e iniziative rivolte ai bambini.

‒ Un vero catalizzatore di eventi, Motor Valley Fest 2022 ospita un’esposizione di modelli Ferrari nel piazzale antistante la casa natale di(in via Paolo Ferrari a Modena), in occasione del decimo anniversario dall’apertura del. Invece per i 75 anni della Casa da lui fondata è in programma la mostra “”. A Maranello, presso la Biblioteca Mabic, fino al 19 giugno si potrà ammirare “”, una mostra dedicata a Gilles Villeneuve, scomparso 40 anni fa. Allo stesso pilota canadese è dedicata “”, la mostra in programma a Nonantola alla Cantina Museo Giacobazzi.

” (aperta fino a domenica 29 maggio), e sempre a Modena dal 25 maggio al 17 luglio è allestita alla Chiesa di San Carlo la mostra “”. Grandi protagonisti anche il Museo delle tecnologie Automobili Lamborghini a Sant’Agata Bolognese (MUDETEC) e il Museo Ducati a Borgo Panigale.

