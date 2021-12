Motor Valley Fest e Autopromotec insieme a maggio in Emilia-Romagna

Un doppio appuntamento quindi, volto a creare un filo diretto tra due filiere che sʼincontrano sotto il tetto della comune passione per i motori. L’Emilia-Romagna è la vera “Terra dei Motori” e non solo in Italia, perché qui si concentrano nomi come Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani, ma anche Dallara, De Tomaso e Ducati. Un territorio che conta 188 team sportivi (tra club e scuderie), 15 musei specializzati e 16 collezioni private, ben 4 autodromi: il “Riccardo Paletti” a Varano de’ Melegari, l’Autodromo di Modena a Marzaglia, “Enzo e Dino Ferrari” a Imola e il Misano World Circuit Marco Simoncelli a Misano Adriatico. In Emilia-Romagna operano 16.500 imprese del settore motoristico, che danno lavoro a più di 66.000 persone, il cui export vale 5 miliardi di euro lʼanno.

Ma qual è “lʼingrediente segreto per creare una supercar”? È stato proprio questo il tema di una tavola rotonda organizzata allo Sky View Hotel Downtown di Dubai, con i rappresentanti delle aziende della Motor Valley che hanno discusso di qualità ed expertise del territorio motoristico della regione. E che non si limita ad auto e moto sportive, ma coinvolge anche lʼuniverso dellʼaccessorio e della distribuzione: pneumatici, attrezzature, ricambi e car service a livello internazionale. Il campo dʼazione, questʼultimo di Autopromotec, giunto alla 29° edizione.

“Un appuntamento straordinario, in grado di richiamare in Emilia-Romagna visitatori e appassionati dall’Italia e da ogni Paese ‒ ha detto Stefano Bonaccini ‒. Sapremo accoglierli nel massimo della sicurezza e del rispetto delle regole, forti del patrimonio mondiale che rappresenta la nostra Motor Valley, unica a livello internazionale, con case motoristiche e marchi che hanno fatto la storia. Insieme a strutture ricettive, circuiti, musei, collezioni private, artigiani capaci di restaurare ogni modello e imprese campioni di progettazione e design, luoghi produttivi che sono essi stessi patrimonio di conoscenze che possono essere visitati”.