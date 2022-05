Ducati DesertX, premiere in Sardegna e debutto nelle concessionarie

Una sfida soprattutto per Ducati , che con lʼinedita DesertX si spinge su un terreno per lei nuovo e affascinante.

Una moto per lʼavventura in fuoristrada, una “endurona” dal potenziale enorme quella che a Borgo Panigale hanno sviluppato per i suoi clienti più sportivi. La DesertX apre nuove strade per la Casa emiliana, che da anni ha in Audi il primo azionista. Con le sue

sospensioni Kayaba

Pirelli Scorpion Rally STR,

a escursione lunga ben 230 mm e le ruote da 21 pollici davanti e da 18 dietro, gommateDucati DesertX promette adrenalina e divertimento, senza disdegnare la strada ma con gli pneumatici adatti e la qualità del doppio faro anteriore con luci full LED.

In Sardegna la duplice presentazione dellʼendurona italiana e dell'Audi impegnata per correre la Dakar ha avuto i migliori istruttori che si potesse immaginare.

Danilo Petrucci

Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger, Carlos Sainz/Lucas Cruz

per entrare nel vivo della DesertX e piloti del calibro diper la RS Q e-tron della Casa dei quattro anelli. In comune anche i colori, la maxi-enduro si caratterizza per i dettagli neri, grigi e rossi che compaiono anche sulla livrea della RS Q e-tron. La moto offre inoltre in opzione il secondo serbatoio (da 8 litri) accanto al principale da 21 litri.

A spingere la Ducati DesertX è il motore

bicilindrico Testastretta da 937 cc e 110 C

Nelle concessionarie Ducati in questi giorni, la DesertX costa da 16.290 euro

V a 9.250 giri, forte di una coppia massima di 92 Nm a 6.500 giri. Il peso contenuto in soli due quintali favorisce lʼagilità di questa moto, capace di grandi salti in scioltezza e fiera della sicurezza dovuta anche ai freni Brembo con ABS Cornering e al Ducati Traction Control.e ha 4 anni di garanzia standard.