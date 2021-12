Ducati si lancia in una nuova avventura con la DesertX

Ecco la Ducati DesertX Ufficio stampa 1 di 36 Ufficio stampa 2 di 36 Ufficio stampa 3 di 36 Ufficio stampa 4 di 36 Ufficio stampa 5 di 36 Ufficio stampa 6 di 36 Ufficio stampa 7 di 36 Ufficio stampa 8 di 36 Ufficio stampa 9 di 36 Ufficio stampa 10 di 36 Ufficio stampa 11 di 36 Ufficio stampa 12 di 36 Ufficio stampa 13 di 36 Ufficio stampa 14 di 36 Ufficio stampa 15 di 36 Ufficio stampa 16 di 36 Ufficio stampa 17 di 36 Ufficio stampa 18 di 36 Ufficio stampa 19 di 36 Ufficio stampa 20 di 36 Ufficio stampa 21 di 36 Ufficio stampa 22 di 36 Ufficio stampa 23 di 36 Ufficio stampa 24 di 36 Ufficio stampa 25 di 36 Ufficio stampa 26 di 36 Ufficio stampa 27 di 36 Ufficio stampa 28 di 36 Ufficio stampa 29 di 36 Ufficio stampa 30 di 36 Ufficio stampa 31 di 36 Ufficio stampa 32 di 36 Ufficio stampa 33 di 36 Ufficio stampa 34 di 36 Ufficio stampa 35 di 36 Ufficio stampa 36 di 36 leggi dopo slideshow ingrandisci

A spingere la DesertX, che si avvale di un nuovo telaio a traliccio in acciaio, è il motore bicilindrico Testastretta da 937 cc raffreddato a liquido, che eroga 110 CV a 9.250 giri e una coppia massima di 92 Nm a 6.500 giri. Il peso contenuto in soli due quintali favorisce lʼagilità di questa moto dallʼaspetto imponente, ma capace di grandi salti in scioltezza. Freni Brembo e ABS Cornering sono standard, come il Ducati Traction Control, mentre gli pneumatici di primo equipaggiamento sono i Pirelli Scorpion Rally STR, con misure 90/90 R21 e 150/70 R18, scelta giusta per un utilizzo “totale” della moto, che fra lʼaltro è omologata per montare anche pneumatici più stradali.

Lʼendurona di Borgo Panigale promette una guida sicura e confortevole per tutti, merito di unʼergonomia curata nei minimi particolari e di unʼelettronica motore e di sicurezza che fa sembrare facile ogni situazione. Dispone infatti di 6 Riding Mode, che lavorano in combinazione con i 4 Power Mode che modificano potenza e prontezza di risposta del motore: Full, High, Medium, Low. Inoltre ha settaggi specifici per il Riding Mode Enduro e introduce il nuovo Riding Mode Rally accanto a Sport, Touring, Urban e Wet. La sella è alta 875 mm da terra, a richiesta è disponibile anche ribassata.

Ducati DesertX si caratterizza per il distintivo doppio faro anteriore ed è dotata di serie di fari full LED. Il grande serbatoio da 21 litri spicca nella silhouette della moto, ma cʼè anche la possibilità di montare un secondo serbatoio da 8 litri nella parte posteriore della moto. Eccezionale il volume disponibile tra borse e top case in alluminio, quasi 120 litri! Tra gli altri accessori, i faretti supplementari e gli scarichi omologati Termignoni.

Nuova Ducati DesertX arriverà nelle concessionarie a maggio 2022, vedremo se con altre livree oltre a quella bianco-nera del modello di lancio. Il cruscotto con display TFT a colori da 5 pollici è orientato verticalmente e offre così buona visibilità anche nella guida in piedi. La strumentazione è predisposta per l’integrazione con il Ducati Multimedia System che consente di connettere lo smartphone. I prezzi dovrebbero partire dai 16.000 euro, la garanzia sarà di 4 anni.

