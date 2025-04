Lexus ES, ecco l’ottava generazione

Rispetto alla settima generazione, la nuova Lexus ES è cresciuta nelle dimensioni: ha una lunghezza di 5.140 mm (+165 mm), una larghezza di 1.920 mm (+55 mm) e un'altezza di 1.555 mm (+110 mm), con un passo più lungo di 80 mm (2.950 mm). Il nuovo design ha abbandonato la mascherina anteriore a “clessidra” e ha preferito uno stile più pulito, con il frontale che esalta i fari dalla doppia firma a forma di “L”. La vista laterale è slanciata e "racconta" dinamicità, assomigliando molto più alle linee di una coupé, mentre anche al posteriore si riconoscono i fanali con la firma a “L” e una barra luminosa che integra il logo della Lexus illuminato. L’abitacolo della Lexus ES gode chiaramente di maggiore spazio rispetto al modello attuale ed è stato organizzato per accogliere gli ospiti nel comfort "di livello". Ci sono soluzioni come i sedili posteriori reclinabili, poggiagambe per la seduta posteriore destra e sedile anteriore passeggero ripiegabile per aumentare lo spazio a bordo. La plancia mette in mostra un nuovo cruscotto digitale da 12,3", affiancato dal sistema infotainment LexusConnect con schermo da 14", che in dotazione ha la navigazione, l’app LexusLink+ con gli aggiornamenti OTA. Due però sono le novità assolute: il Bamboo Layering, un effetto visivo ottenuto con tecnologie di stampa e trasmissione della luce, e l’embossing sintetico, che dona alle superfici una trama moderna e raffinata.