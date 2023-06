Lexus LBX: il nuovo SUV compatto premium

Il design è innovativo rispetto agli altri modelli del brand, a partire dal frontale, dove il tipico motivo a clessidra viene accennato solo nella parte bassa, mentre tra i gruppi ottici c’è un inedito elemento orizzontale che li collega. La fiancata presenta delle nervature pronunciate e si nota il montante C di colore nero lucido, capace di alleggerire i volumi della vettura. Nella coda i gruppi ottici a led sono raccordati da una scenografica striscia orizzontale.

L’abitacolo si ritrova un ambiente sicuramente più premium rispetto alla Yaris Cross, in cui spicca l’attenzione ai dettagli e l’utilizzo di materiali di qualità. Al centro della plancia si trova lo schermo dell’infotainment da 9,8 pollici, posizionato in basso, a cui si aggiunge lo schermo della strumentazione digitale dietro il volante. I passeggeri possono scegliere ben 50 sfumature di colori diversi per l'illuminazione e come optional è presente l’impianto Hi-Fi Mark Levinson da 13 altoparlanti, con il subwoofer integrato nel portellone posteriore per non occupare lo spazio del vano bagagli.

Sviluppata sulla piattaforma modulare GA-B, la LBX presenta diversi accorgimenti tecnici utili ad elevare il piacere di guida e il comfort. La scocca è stata rinforzata ed è stato utilizzato l’alluminio per il cofano motore; inoltre è stato adottato uno schema diverso delle sospensioni: a barra di torsione per le versioni a trazione anteriore e a doppio braccio oscillante per le AWD. Naturalmente la LBX è full hybrid che vede abbinati il noto 1.5 benzina e un motore elettrico per una potenza totale di 136 CV e 185 Nm di coppia massima.

Sul fronte della sicurezza, chi guiderà LBX potrà contare sul pacchetto Lexus Safety System+ di Livello 2, mentre tra gli optional più richiesti, secondo il Brand nipponico, ci saranno l'avviso di traffico trasversale anteriore, il Panoramic View Monitor e il parcheggio da remoto controllato da smartphone.

Il nuovo B-Suv di Lexus si potrà ordinare a partire dal prossimo ottobre, mentre le consegne inizieranno nel mese di febbraio 2024.