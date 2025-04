House of Progress, tra flessibilità, equilibrio e performance

Il talk Audi “flexability – the Balance of Many” è stato lo specchio dell’attitudine Audi nell’integrare dimensioni valoriali diverse, com innovazione, estetica e performance, e trasferirle nel presente. I protagonisti hanno mostrato quanto, all’interno dei propri ambiti, sia stata fondamentale la capacità di adattarsi velocemente ai cambiamenti senza opporsi ad essi, ma accogliendoli con consapevolezza, come opportunità di crescita e come chiave mentale per affrontare scenari in continua evoluzione.