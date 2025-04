“House of Progress”, la "flexability" indica la strada del futuro della mobilità

La scelta di presentare a Milano in anteprima mondiale la nuova Audi A6 Avant sottolinea il ruolo chiave del mercato e della città per il brand dei quattro anelli, uniti da affinità valoriali profonde. A quasi cinquant'anni dal debutto della leggendaria Audi 100 Avant, la nuova A6 Avant proietta il concetto di "familiare" in una nuova era, all'insegna di dinamicità, efficienza e digitalizzazione. Con un comfort di riferimento e una sportività superiore, vanta tecnologie avanzate come sospensioni pneumatiche adattive, sterzo integrale e proiettori LED Digital Matrix evoluti. I moderni motori benzina e Diesel adottano la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt per ottimizzare trazione, consumi ed emissioni, supportati da un'aerodinamica raffinata con un CX di 0,25, il migliore per un'Audi Avant termica. Gli interni, radicalmente rinnovati, sono dominati da un innovativo palcoscenico digitale.