House of Progress 2025: Audi disegna il futuro tra design, sostenibilità e mobilità

Audi si conferma protagonista della Milano Design Week. Dal 7 al 13 aprile, nella suggestiva cornice di Portrait Milano, in Corso Venezia 11, "House of Progress", l'hub creativo della casa dei quattro anelli, invita i visitatori in un'esperienza immersiva: un viaggio nel futuro della mobilità e del design, dove l'auto diventa parte di un ecosistema più ampio, connesso e sostenibile. In un'esperienza che non solo permette di scoprire le nuove proposte della casa automobilistica, ma che invita anche a riflettere su come cambiera il nostro modo di vivere e spostarci.