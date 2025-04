La Audi Night accende la Milano Design Week, "flexability" è la parola chiave del futuro

“È stato facile trovare il punto in comune tra Audi e DRIFT - hanno spiegato i due designer -. La nostra missione comune è quella di far muovere le persone. Non solo in modo fisico, ma anche e soprattutto in modo emotivo. Sia Audi sia noi di Drift sappiamo che le cose non si muovono da sole. Se si vuole andare contro la gravità o piegare la luce, è necessaria una profonda comprensione e il rispetto delle regole della natura. Richiede visione, determinazione e pazienza per passare attraverso sensazioni e prove infinite. È un adattamento costante alle circostanze che cambiano, finché non troviamo l'equilibrio naturale e tutte le domande trovano risposta”.