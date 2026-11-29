La vera novità strutturale dell'Euro 7 risiede nella misurazione delle emissioni indirette e della durabilità dei componenti essenziali dei veicoli moderni. Per contenere le polveri generate dallo strofinamento di dischi e pastiglie, fino al 31 dicembre 2029 il limite alle emissioni di particolato generate dall’impianto frenante sarà pari a 3 mg/km per le vetture elettriche e a 7 mg/km per quelle a benzina, diesel, ibride, ibride plug-in e a idrogeno. Poi dal 2030 ci sarà un altro aggiornamento. Per ridurre ulteriormente l'inquinamento, i produttori stanno sviluppando dischi più resistenti all’usura e nuove mescole per le pastiglie.