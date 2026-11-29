Auto, ecco Euro 7: regole e limiti anche per le auto elettriche | Cosa cambia per chi non ce l'ha
Il Regolamento Ue 2024/1257 segna un cambio di paradigma: sotto la lente non solo i motori termici, ma anche le batterie e le polveri di dischi e gomme
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Il settore automobilistico ha varcato una soglia decisiva nel percorso verso la transizione ecologica. La data chiave è stata domenica 29 novembre 2026, giorno in cui è entrato ufficialmente nella fase operativa il Regolamento Ue 2024/1257, meglio conosciuto come Euro 7. La nuova disciplina per la prima volta coinvolge anche le auto elettriche, includendo nel computo non solo le emissioni "da marmitta" ma anche quelle causate dall'usura di freni e pneumatici.
Le tre grandi novità di Euro 7: dal passaporto auto alle gomme
Negli ultimi tre decenni, le normative europee della serie "Euro" (da Euro 1 a Euro 6) sono nate con lo scopo di abbattere gli inquinanti emessi dai tubi di scappamento dei motori a combustione interna. L'Euro 7 rappresenta l'ultimo stadio - almeno finora - di questa scala. Ma è al contempo un cambio di paradigma strutturale rispetto al passato. Per la prima volta, la disciplina comunitaria non si focalizza esclusivamente sulle emissioni dei motori termici ma valuta l'impatto ambientale dell'autoveicolo nella sua interezza. Lo standard introduce infatti parametri del tutto inediti: regolamenta il particolato generato dall'attrito di freni e pneumatici, includendo di conseguenza anche le vetture 100% elettriche, impone requisiti minimi sulla resistenza e durata delle batterie e introduce il cosiddetto passaporto ambientale digitale. Cioè un documento obbligatorio per ciascuna vettura che permetta di consultare le caratteristiche ambientali e monitorare le sue prestazioni ecologiche nel tempo.
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Quando entra in vigore la normativa Euro 7
L'entrata in vigore del Regolamento Ue 2024/1257 avverrà in due momenti distinti in base alla tipologia di veicolo. Dal 29 novembre 2026, qualsiasi nuovo modello di vettura o veicolo commerciale leggero che non abbia una precedente approvazione deve soddisfare integralmente i requisiti Euro 7 per poter essere autorizzato alla produzione. Dal 29 novembre 2027, un anno esatto dopo la prima scadenza, la validità dei certificati di conformità per i modelli Euro 6 giungerà al termine. Da quel momento, salvo limitate eccezioni previste dai regolamenti, nessun veicolo di nuova fabbricazione privo di specifica Euro 7 potrà più essere targato, commercializzato o messo in strada.
Per autobus e mezzi pesanti le due scadenze sono posticipate rispettivamente al 29 maggio 2028 e al 29 maggio 2029, mentre i costruttori di piccole serie di autovetture e veicoli commerciali leggeri (come i van) avranno tempo fino al primo luglio 2030. Un calendario ancora differente riguarda gli pneumatici, con l’introduzione dei limiti di abrasione a partire dal luglio 2028.
Cosa cambia per gli acquirenti e i proprietari di auto non Euro 7
La transizione non impone alcuna misura punitiva immediata per il parco circolante né per chi intende acquistare un'auto Euro 6 nel breve-medio periodo. A patto che, appunto, la vettura venga acquistata entro fine novembre 2027, a patto che appartenga a gamme di vetture omologate almeno 12 mesi prima. Per i veicoli già targati non è stabilito alcun adeguamento a posteriori. Chi già possiede o acquisterà un'auto non Euro 7 può guidarla liberamente, continuando a fare riferimento unicamente alle consuete ordinanze locali sulla circolazione e sui blocchi del traffico.
Euro 7, un Euro 6 leggermente rivisto
All'interno del regolamento Euro 7 i limiti alle emissioni allo scarico sono stati pressoché confermati. Dalle emissioni di ossidi di azoto a quelle di monossido di carbonio fino alla massa del particolato. Cambia leggermente la misurazione del numero di particelle solide emesse allo scarico, passando da un diametro minimo di 23 nanometri a 10 nanometri. Viene esteso anche il periodo in cui i dispositivi antinquinamento devono garantire la propria efficacia: fino a 160mila chilometri (o 8 anni) e poi fino a 200mila chilometri (o 10 anni) con un aumento del 20% dei limiti sulle emissioni.
I nuovi limiti per freni e pneumatici
La vera novità strutturale dell'Euro 7 risiede nella misurazione delle emissioni indirette e della durabilità dei componenti essenziali dei veicoli moderni. Per contenere le polveri generate dallo strofinamento di dischi e pastiglie, fino al 31 dicembre 2029 il limite alle emissioni di particolato generate dall’impianto frenante sarà pari a 3 mg/km per le vetture elettriche e a 7 mg/km per quelle a benzina, diesel, ibride, ibride plug-in e a idrogeno. Poi dal 2030 ci sarà un altro aggiornamento. Per ridurre ulteriormente l'inquinamento, i produttori stanno sviluppando dischi più resistenti all’usura e nuove mescole per le pastiglie.
Allo stesso modo, sono previsti standard di contenimento per le particelle - soprattutto le microplastiche - rilasciate dal rotolamento delle gomme. La stretta entrerà in vigore gradualmente a seconda della classe d'impiego: per la categoria di pneumatici C1 (quelli delle auto) la data prefissata è l'1 luglio 2028, per la C2 (da van) l'1 aprile 2030, fino alla C3 (da mezzo pesante e Tir) prevista per l'1 aprile 2032.
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Euro 7, auto elettriche o plug-in: cosa cambia per le batterie
Una maggiore attenzione è stata posta anche sulla qualità dei veicoli a zero o basse emissioni nel tempo. Per questo l'Ue ha stabilito che la batteria elettrica debba conservare una capacità utile residua predefinita. Per le auto passeggeri, il limite minimo è stabilito all'80% fino a 5 anni o 100mila chilometri, e al 72% fino a 8 anni o 160mila chilometri. Sui furgoni e commerciali leggeri, le soglie minime di efficienza si attestano al 75% nel primo quinquennio e al 67% entro l'ottavo anno o 160mila chilometri. Le percentuali si riferiscono all’energia utilizzabile della batteria, escludendo dunque l'impatto sulla prestazione di elementi esterni quali la temperatura esterna e le condizioni d'uso.
Il nuovo passaporto ambientale, sempre a portata di smartphone
Tutti i parametri ambientali di ciascun veicolo saranno catalogati dal maggio 2028 all'interno dell'Environmental vehicle passport (Evp), il passaporto ambientale della vettura. Questo documento digitale raccoglierà la "carta d'identità ecologica" dell'auto al momento dell'immatricolazione, dettagliando emissioni di CO2 e inquinanti, consumi di carburante o energia elettrica, dati di potenza del motore e livelli di rendimento della batteria. Per accedere a queste informazioni sarà sufficiente inquadrare un codice Qr presente sulla vettura con uno smartphone o visualizzare una pagina apposita sul sistema multimediale di bordo. L'Evp non sostituirà in alcun modo il libretto di manutenzione.
Il passaporto ambientale dunque si affiancherà dal passaporto digitale della batteria, già previsto dal regolamento europeo 2023/1542. Dal 18 febbraio 2027 le batterie di trazione delle auto elettriche e delle ibride plug-in immesse sul mercato dovranno avere infatti a disposizione un documento elettronico che approfondisca alcune caratteristiche fondamentali. In particolare la composizione chimica dell’accumulatore, i materiali utilizzati, le prestazioni, l’impronta di carbonio e la percentuale di materiali riciclati.