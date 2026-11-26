Tra i diversi segmenti del mercato è il bike sharing a registrare la crescita più marcata. Nel 2026 i noleggi hanno raggiunto quota 30 milioni, il doppio rispetto al 2024 e il 41% in più rispetto al 2025. Le biciclette elettriche rappresentano il 74% della flotta complessiva. Cresce anche l'utilizzo dei monopattini, con i noleggi aumentati del 24% nel 2025 e di un ulteriore 26% nel 2026, nonostante un'offerta ridotta rispetto al picco del 2022. Rimane sostanzialmente stabile lo scooter sharing, mentre prosegue il declino del car sharing: nel free-floating la flotta si è dimezzata, passando da 7mila a 3.500 veicoli, e il numero dei servizi è calato da 37 a 33.