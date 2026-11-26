Sempre più italiani scelgono la sharing mobility. Nel 2026 sono attesi 75 milioni di noleggi, in crescita del 21% rispetto al 2025 e del 49% sul 2024. Aumenta il peso delle biciclette, protagoniste di un vero e proprio boom con 51mila mezzi disponibili. Crescono i monopattini; resta invece stabile lo scooter sharing e continua il declino delle auto. È quanto emerge dai dati dell'Osservatorio Sharing Mobility presentati a Rimini in occasione della 12esima edizione di Ibe Intermobility Future Ways.
Milano guida la classifica italiana
Milano torna al primo posto del ranking nazionale con oltre 17 milioni di noleggi e una prevalenza dell'utilizzo delle biciclette. Segue Roma con 16,7 milioni di noleggi, dove invece il mezzo più utilizzato è il monopattino. Nella top 10 figurano anche Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Bari, Verona e Rimini. Nonostante la crescita del settore, i capoluoghi serviti sono scesi dai 66 del 2022 ai 48 del primo semestre del 2026 e oggi il 56% delle città capoluogo non dispone di alcun servizio di sharing mobility. Nel confronto europeo, però, a primeggiare è Parigi che con 78 milioni.
Boom delle biciclette, continua il calo del car sharing
Tra i diversi segmenti del mercato è il bike sharing a registrare la crescita più marcata. Nel 2026 i noleggi hanno raggiunto quota 30 milioni, il doppio rispetto al 2024 e il 41% in più rispetto al 2025. Le biciclette elettriche rappresentano il 74% della flotta complessiva. Cresce anche l'utilizzo dei monopattini, con i noleggi aumentati del 24% nel 2025 e di un ulteriore 26% nel 2026, nonostante un'offerta ridotta rispetto al picco del 2022. Rimane sostanzialmente stabile lo scooter sharing, mentre prosegue il declino del car sharing: nel free-floating la flotta si è dimezzata, passando da 7mila a 3.500 veicoli, e il numero dei servizi è calato da 37 a 33.
Sicurezza elevata e incentivi poco sfruttati
La sharing mobility continua a distinguersi anche sul fronte della sicurezza. Il rapporto evidenzia un incidente ogni 100mila chilometri percorsi e, nel 2025, un solo decesso nella micromobilità condivisa contro i 253 rilevati dall'Aci nella micromobilità privata.
Sul fronte economico, il fatturato del settore è stimato in circa 246 milioni di euro nel 2025, con una crescita di 43,5 milioni rispetto all'anno precedente, trainata soprattutto da biciclette e monopattini. Tra il 2022 e il 2024, inoltre, ai servizi di vehicle sharing complementari al trasporto pubblico sono stati destinati 45,7 milioni di euro, ma le Regioni hanno dichiarato di averne utilizzati 17,5 milioni. Tra le più virtuose figurano Abruzzo, Emilia-Romagna e Piemonte, mentre Lazio e Lombardia risultano in fondo alla classifica.