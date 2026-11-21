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L'inverno è alle porte con il continuo aumento del costo delle bollette per tante famiglie italiane potrebbe diventare sempre più complicato illuminarsi e scaldarsi in maniera adeguata. Per la precisione, stando ai dati del 2024, gli ultimi disponibili, le maggiori difficoltà si concentrano soprattutto nel Sud, in particolare in Puglia. Qui sono oltre 302.500 le famiglie in difficoltà, per un totale di quasi 700mila persone. Subito dopo troviamo la Calabria, con più di 143.400 famiglie coinvolte e il Molise, dove le famiglie in forte disagio sono 22.650. I nuclei "scivolati" in queste condizioni di povertà energetica sono composti principalmente da anziani soli, da genitori stranieri e da realtà con un elevato numero di minori. I dati sono stati elaborati dall'Ufficio studi della Cgia su fonti Istat e Oipe.
E la situazione può anche peggiorare
Alla luce dei recenti rincari dei prezzi dell'energia elettrica e gas registrati negli ultimi nove mesi, è molto probabile che in questo inverno la situazione sia destinata a peggiorare, con un aumento generalizzato della povertà energetica in tutto il Paese. Secondo stime, nel 2026 rispetto al 2025 i rincari per le famiglie dell'energia elettrica potrebbero essere del 21,3% e per il gas del 23,2. Secondo l'Oipe, una famiglia si trova in condizione di povertà energetica quando non riesce ad accedere a servizi energetici essenziali - come riscaldamento, raffrescamento, illuminazione e uso degli elettrodomestici - a un costo sostenibile rispetto al proprio reddito. Inoltre, la povertà energetica non è solo una questione di reddito, ma il risultato di molteplici fattori che incidono sulla qualità della vita delle famiglie. Dopo l'inizio del conflitto nel Golfo Persico, nel nostro Paese i prezzi dei beni energetici sono tornati a salire spaventosamente. Tra il febbraio e novembre di quest'anno, quello del gas è salito del +161,5%. Sempre in questo arco temporale, il costo dell'elettricità ha subito un'impennata del 127%.
I rincari costano 9,8 miliardi
I rincari delle bollette di luce e gas previsti per l'anno in corso dovrebbero provocare, secondo l'Ufficio studi della Cgia, un prelievo aggiuntivo ai bilanci delle famiglie italiane di 9,8 miliardi di euro. A livello regionale è la Lombardia che in termini assoluti subisce l'aggravio più importante: rispetto al 2025 il rincaro è pari a quasi 2,1 miliardi di euro. Seguono il Veneto con +993 milioni, l'Emilia Romagna con +959 e il Lazio con +795. Chiudono la graduatoria nazionale la Basilicata con +89 milioni di euro, il Molise con +46 e la Valle d'Aosta con +17. Il caro vita "esploso" negli ultimi mesi ha una causa precisa: l'impennata dei prezzi dell'energia. Ed è su questo fronte che bisogna agire per attenuarne gli effetti, mettendo un freno ai rincari di gas, ed energia elettrica.