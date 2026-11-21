L'inverno è alle porte con il continuo aumento del costo delle bollette per tante famiglie italiane potrebbe diventare sempre più complicato illuminarsi e scaldarsi in maniera adeguata. Per la precisione, stando ai dati del 2024, gli ultimi disponibili, le maggiori difficoltà si concentrano soprattutto nel Sud, in particolare in Puglia. Qui sono oltre 302.500 le famiglie in difficoltà, per un totale di quasi 700mila persone. Subito dopo troviamo la Calabria, con più di 143.400 famiglie coinvolte e il Molise, dove le famiglie in forte disagio sono 22.650. I nuclei "scivolati" in queste condizioni di povertà energetica sono composti principalmente da anziani soli, da genitori stranieri e da realtà con un elevato numero di minori. I dati sono stati elaborati dall'Ufficio studi della Cgia su fonti Istat e Oipe.