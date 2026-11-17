Il decreto che rinvia al 2027 i divieti di circolazione per le auto diesel Euro 5 diventa legge. Dopo il via libera della Camera, anche il Senato ha approvato il provvedimento, con 77 voti favorevoli e 42 contrari. La proroga riguarda le limitazioni al traffico nei Comuni con più di 30mila abitanti di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. I divieti, inizialmente previsti dal primo ottobre 2026, scatteranno dal primo ottobre 2027. La misura è legata agli aggiornamenti dei piani regionali per la qualità dell'aria.