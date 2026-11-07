Voto fuorisede, per partecipare alle prossime elezioni bisogna fare domanda entro il 31 dicembre: ecco come

Alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato, quelle del Parlamento europeo e alle consultazioni referendarie (sia abrogative che costituzionali) possono votare, quindi, anche gli studenti e i lavoratori che sono domiciliati in una regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, a patto che il tempo di permanenza previsto sia di almeno nove mesi. Ma non solo: ne ha diritto anche chi si trasferirà dal 1° gennaio 2027 in poi, chi riceve terapie, trattamenti medici o assistenza sanitaria in una struttura di un'altra regione per un periodo di almeno 3 mesi (che comprenda la data del voto) o i loro caregiver - tra cui genitori o familiari conviventi di un minore sottoposto a cure fuori regione, con gli stessi criteri -. Escluse dalla possibilità, per il momento, le elezioni amministrative e regionali.