Venduta all'asta una fetta della torta nuziale della regina Elisabetta

La fetta di torta dall'inestimabile valore fu consegnato al sottufficiale capo F. Lownes, che prestava servizio nella Royal Navy, durante il ricevimento che la regina Elisabetta e il neo marito Filippo d'Edimburgo offrirono ai loro ospiti a Buckingham Palace. Era contenuta in una scatola, come si usava al tempo, perché fosse portata a casa e gustata in famiglia. Il dolce, che misura 10x7,5 cm, in realtà non è mai stato mangiato e fu lasciato in eredità al figlio del sottufficiale della Marina di Sua Maestà. Ed ecco che la fetta è rimasta fino a oggi nella sua scatola originale, con una corona in argento in rilievo con la sigla "EP" (Elizabeth e Philip) e la data sul coperchio.