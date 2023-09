Un anno fa moriva la regina Elisabetta, re Carlo III promosso dal 59% dei britannici

Fotogallery - Belen Rodriguez in topless pazza d’amore per Elio Lorenzoni

L'8 settembre 2022 moriva la regina Elisabetta II , al trono per settant'anni. Era stato solamente l'ultimo di una catena di eventi che avevano fatto presagire la scomparsa della monarchia nel Regno Unito dopo la morte della regina più longeva e più amata nella storia del Paese. Il nuovo sondaggio rileva invece che la maggioranza dei britannici continua a sostenere l'istituzione della monarchia, ma con un forte divario generazionale nelle opinioni. Il 62% dei britannici ritiene che il Regno Unito dovrebbe restare una monarchia mentre il 26% è favorevole all'introduzione dell'elezione diretta del capo dello Stato. Un ulteriore 11% si dichiara incerto. Il gap generazionale è evidente: tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni, solo il 37% sostiene il mantenimento della monarchia, mentre il 40% preferirebbe un capo dello Stato eletto. Al contrario, con l'innalzamento dell’età per gruppi sale il sostegno alla monarchia, sostengono in stragrande maggioranza la monarchia, arrivando a un 80% favorevole al mantenimento della Corona tra gli intervistati di età superiore ai 65 anni.

Tutti i numeri di Carlo

Dalla morte della regina Elisabetta, Carlo è diventato l'erede al trono più anziano della storia britannica e, nonostante l'inevitabile paragone con i suoi predecessori, anche la stampa sembra promuoverlo. Recentemente, il Telegraph lo ha definito un sovrano "attivo, che macina chilometri, pur avendo 74 anni". Secondo il Court Circular, il registro ufficiale delle attività quotidiane della famiglia reale, il re ha intrapreso impegni ufficiali per un totale di 161 giorni dalla sua ascesa l'anno scorso, quattro in più rispetto al totale della Regina Elisabetta II e ha partecipato a 550 eventi tra visite, incontri o incarichi ufficiali. In un anno, il re in carica ha già visitato le quattro nazioni del Regno Unito, da solo e con la regina consorte Camilla.