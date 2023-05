Re Carlo, la Gran Bretagna riparte dopo i tre giorni di festa

Le polemiche

Nonostante la grande partecipazione popolare alle celebrazioni per l’incoronazione, non è mancata qualche polemica sui costi e sull’attualità di certi formalismi in pompa magna. Tensione anche riguardo agli arresti preventivi di diverse decine di attivisti anti-monarchici fra dimostranti repubblicani ed ecologisti, compiuti dalla polizia a Londra. Il primo ministro Rishi Sunak, ha difeso l'operato degli agenti, a tutela della sicurezza di un evento che nelle sue parole è stato "bellissimo" e senza incidenti. I vertici di Scotland Yard hanno manifestato rammarico, in particolare per aver "dovuto" impedire di partecipare a una manifestazione di protesta autorizzata a Trafalgar Square al leader del movimento Republic, Graham Smith (tenuto in custodia per 16 ore) con 6 suoi collaboratori. Giustificando tuttavia la necessità dell'intervento col fatto che i fermati fossero in possesso di "strumenti per incatenarsi", e tentare quindi d'intralciare il traffico o il corteo reale: ragione sufficiente a far scattare gli arresti secondo la recente stretta legislativa sull'ordine pubblico del Public Order Act.