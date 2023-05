Un membro della Royal Household lavora alla Chair of Estate per re Carlo ai Frogmore Workshops di Windsor

Il tappezziere Alex Burnett lavora su una delle sedie del trono per l’incoronazione all’A.T. Workshop di Cronin

Re Carlo III e la regina consorte Camilla assistono alla lavorazione dei coprisedili del loro trono durante una visita al Royal College of Needlework

Met Gala 2023: Penelope Cruz regina in bianco sul red carpet

Santaniello. La tradizione campana dell’abito maschile in chiave contemporanea

Un membro della Royal Household lavora alla Chair of Estate per re Carlo ai Frogmore Workshops di Windsor

Il tappezziere Alex Burnett lavora su una delle sedie del trono per l’incoronazione all’A.T. Workshop di Cronin

Re Carlo III e la regina consorte Camilla assistono alla lavorazione dei coprisedili del loro trono durante una visita al Royal College of Needlework

Tutto è ormai pronto per l'incoronazione di re Carlo III e della regina consorte Camilla (il programma completo).

Alle 11 ora locale (le 12 in Italia), prende il via la cerimonia nell'Abbazia di Westminster, alla presenza di oltre 2.200 invitati fra teste coronate e Capi di Stato, che aprirà il lungo weekend di festeggiamenti in tutto il Regno Unito. Intorno alle 10:30 il sovrano e la regina consorte sono arrivati a Buckhingham Palace da dove partirà la processione verso Westminster.