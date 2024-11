Gb, paura al Castello di Windsor: ladri nella tenuta mentre William e Kate dormivano con i figli

Una notte di terrore per William, Kate e figli. Uomini mascherati si sono introdotti nella tenuta del Castello di Windsor, nelle vicinanze della residenza reale, e hanno rubato veicoli agricoli. Sarebbero almeno due i ricercati, che, come hanno ricostruito i media inglesi, dopo aver scavalcato una recinzione alta circa due metri e rubato un camion usato come ariete per sfondare un cancello di sicurezza, hanno portato via un pick-up nero e un quad rosso. Secondo il Sun, il furto risalirebbe al 13 ottobre, ma solo ora ne sarebbe trapelata la notizia.