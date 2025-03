Usa, proteste contro il vicepresidente Vance in vacanza in Vermont: "Vai a sciare in Russia"

Il governatore del Vermont, il repubblicano Rick Scott che non ha votato per Trump alle ultime elezioni, ha invitato alla calma. "Spero che gli abitanti del nostro Stato ricordino che il vicepresidente è qui in viaggio con la famiglia e i suoi tre figli piccoli e che anche se potremmo non essere sempre d'accordo, dovremmo essere rispettosi". Ma c'è anche chi ha attaccato Vance sui social media per "essere fuggito in una località segreta" dopo la manifestazione di protesta, mentre "Zelensky è rimasto a Kiev per tutti i tre anni di guerra".