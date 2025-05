Usa, ricercatrice italiana espulsa da Harvard: "Manipolava i dati"

Al termine di un lungo braccio di ferro passato anche per i tribunali, l'Università di Harvard ha revocato lo status di docente a tempo indeterminato equivalente alla cattedra italiana ("tenure") all'italo-americana Francesca Gino, ponendo anche fine al suo incarico presso la Harvard Business School. Lo ha reso noto l'emittente di Boston no-profit Gbh News. La ricercatrice, 47enne originaria del Trentino, è nota per i suoi studi in psicologia sull'onestà e sul comportamento etico ed è pluripremiata. E' stata colpita da gravi accuse legata a cattiva condotta accademica e a frode.