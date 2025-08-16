Usa, drogava e violentava bambine autistiche: babysitter condannata a 100 anni di carcere

Come ricostruito dalle indagini, la donna pubblicizzava online i suoi servizi di babysitting manifestando l'interesse a lavorare con minori con bisogni speciali. "Sapeva come conquistare la fiducia della famiglia e manipolarla per ottenere ciò che voleva", ha dichiarato la madre di una delle piccole vittime. Quando prendeva in consegna le bambine, la 31enne le portava nell'abitazione del fidanzato: qui avevano luogo le violenze. La coppia è stata arrestata nel 2016, dopo che una delle minori abusate - che aveva 7 anni - ha cominciato a raccontare le violenze alla madre. L'accusa ha affermato che le bambine coinvolte avevano tutte un'età tra i 3 e i 7 anni. A due di loro, come accennato, era stato diagnosticato l'autismo e a una mancava la capacità di parlare.