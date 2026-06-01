Energia e rimpatri, doppia svolta dall'Ue: più flessibilità sui conti e via libera agli hub nei Paesi terzi

Nelle ultime settimane era stata valutata anche la possibilità di una nuova linea di credito dedicata all'energia. Al momento, però, non è chiaro se questa opzione verrà effettivamente confermata o no. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva ricordato che nei programmi comunitari sono già disponibili circa 300 miliardi di euro per investimenti energetici, dei quali 95 miliardi non risultano ancora utilizzati. Gran parte delle somme proviene dai prestiti del Recovery Fund, dai fondi di Coesione e dal Modernisation Fund, quest'ultimo non accessibile all'Italia.