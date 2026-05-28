Caro energia, l'Ue: "Usare i fondi di coesione" | No delle Regioni: "Non sono un bancomat"

Botta e risposta tra il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, e la presidente del Comitato europeo delle Regioni, Kata Tutto. All’invito rivolto da Fitto ai ministri Ue responsabili della coesione e alle Regioni europee affinché si faccia uno sforzo per riprogrammare i fondi per la coesione per far fronte alla crisi energetica al fine di "sostenere le comunità e i territori più colpiti", è arrivata subito la replica che rispedisce la richiesta al mittente. "I fondi di coesione non sono un bancomat” ha risposto la presidente del Comitato europeo Tutto. Una reazione di cui il commissario italiano si è detto "sorpreso".