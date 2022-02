Zelensky in un video: "Stanotte attaccheranno, si decide il destino dell'Ucraina | "Esplosioni e spari a Kiev"

Il cerchio russo intorno a Kiev si stringe d'ora in ora.

"Questa notte lanceranno un assalto. ll nemico userà tutto il suo potere su tutti i fronti per spezzare la nostra difesa. Adesso si decide il destino dell'Ucraina", le drammatiche parole del presidente Zelensky in un nuovo discorso alla nazione. Zelensky in precedenza si era dichiarato "pronto a parlare di un cessate il fuoco". La Casa Bianca impone sanzioni a Putin e Lavrov, vietando anche l'ingresso negli Usa. Al Consiglio di Sicurezza Onu la Russia ha bloccato con il veto la bozza di risoluzione che "deplora l'aggressione di Mosca dell'Ucraina".