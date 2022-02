Ucraina, telefonata Zelensky-Papa: "Sentiamo la sua vicinanza spirituale"

"Grazie al Pontefice per la preghiera per la pace in Ucraina e il cessate il fuoco - scrive su Twitter il presidente ucraino -. Il popolo sente il sostegno spirituale di Sua Santità".

L'ambasciata ucraina presso la Santa Sede ha riferito che "Papa Francesco ha avuto un colloquio telefonico con il presidente Zelensky. Il Santo Padre ha espresso il suo più profondo dolore per i tragici eventi che stanno avvenendo nel nostro Paese".

Venerdì Bergoglio si era recato all'ambasciata russa presso la Santa Sede, in via della Conciliazione, per manifestare la sua "preoccupazione" per quanto sta avvenendo in Ucraina.

Su Twitter il Papa ha pubblicato una preghiera in russo e in ucraino: "La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra".