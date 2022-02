Zelensky: "Ho sentito Draghi, è favorevole all'uscita della Russia da Swift"

"Questo è l'inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri Stati, Ucraina e Italia".

A scriverlo, dopo l'ironia social di venerdì, è il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, riferendo di aver avuto un colloquio con il premier draghi. "Il presidente del Consiglio Mario Draghi - prosegue - in una conversazione telefonica ha sostenuto l'uscita della Russia da Swift (infrastruttura di pagamento interbancario mondiale, ndr) per e la fornitura di assistenza alla difesa". E conclude con un appello: "L'Ucraina deve entrare a far parte dell'Ue".