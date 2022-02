Cos'è lo Swift, il sistema che fa girare i pagamenti nel mondo

Con l'invasione russa dell'Ucraina lo Swift è entrato al centro del dibattito.

Si ipotizza infatti, come massima sanzione nei confronti di Mosca, di escludere la Russia dal sistema per lo scambio delle transazioni finanziarie a livello mondiale. Ma cos'è lo Swift? Si tratta di un acronimo che sta per "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications": è una piattaforma belga di messaggistica che connette migliaia di istituzioni finanziare di tutto il mondo per i trasferimenti di denaro.