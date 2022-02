Consiglio Ue, ok a massicce sanzioni alla Russia: dai trasporti alla finanza

Le sanzioni coprono i settori finanziario, energetico, dei trasporti, l'export di beni e finanziario, la politica dei visti e "l'inserimento nella lista nera , e con nuove criteri, di personalità russe ". È quanto si legge nelle conclusioni dei leader riuniti a Bruxelles. Nel settore energetico , però, non dovrebbero essere comprese misure dirette al comparto del gas .

"Il Consiglio adotterà il pacchetto senza ritardi", si legge nel documento ufficiale. I leader europei annunciano nuove sanzioni nei confronti della Bielorussia.

La Russia "consenta l'accesso sicuro all'assistenza umanitaria e senza ostacoli a tutte le persone che ne hanno bisogno", chiedono ancora i leader dell'Ue. Il Consiglio "deplora la tragica perdita di vite umane e le sofferenze causate dall'aggressione russa. È solidale con le donne, gli uomini e i bambini le cui vite sono state colpite da questo attacco ingiustificato e ingiustificabile".

"Ritiro incondizionato delle forze russe" - Il Consiglio europeo ha chiesto poi che la Russia "cessi immediatamente le sue azioni militari, ritiri incondizionatamente tutte le forze e l'equipaggiamento militare dall'intero territorio dell'Ucraina e rispetti pienamente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti". Il Consiglio europeo invita la Russia e le formazioni armate sostenute dalla Russia a "rispettare il diritto umanitario internazionale e a fermare la loro campagna di disinformazione e gli attacchi informatici".

"Nessun Paese riconosca i separatisti" - Nelle conclusioni si ribadisce "il fermo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti". Il Consiglio europeo invita così tutti i Paesi a "non riconoscere le due sedicenti entità separatiste e a non facilitarle o assisterle in alcun modo".

La Russia "mina la sicurezza europea e mondiale" - I leader europei condannano "con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa contro l'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali, la Russia sta violando gravemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e minando la sicurezza e la stabilità europea e mondiale. Il Consiglio europeo sottolinea che ciò include il diritto dell'Ucraina di scegliere il proprio destino. La Russia ha la piena responsabilità di questo atto di aggressione e di tutta la distruzione e la perdita di vite umane che causerà. Sarà ritenuto responsabile delle sue azioni".

Export, energia, gas e high-tech - Il settore energetico entra, in qualche modo, nelle conclusioni del Consiglio europeo sulle sanzioni contro la Russia. Ma non è il gas - né il suo acquisto - ad entrare nel mirino dell'Europa bensì l'industria russa specializzata in idrocarburi e raffinamento del petrolio: il Consiglio europeo vieterà alle aziende del Vecchio Continente di esportare prodotti ad alata tecnologia verso le industrie russe di questo settore.