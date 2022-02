Biden: "Putin è l'aggressore, ha scelto la guerra e pagherà le conseguenze"

Lo ha detto il presidente americano Joe Biden in un discorso alla nazione sulla crisi ucraina. "Noi siamo stati trasparenti con il mondo, abbiamo fatto vedere le prove delle intenzioni della Russia. Putin ha invece una visione sinistra per il futuro del nostro mondo", ha aggiunto.

"Completa rottura ora nelle relazioni Usa-Russia" - "C'è una completa rottura ora nelle relazioni fra Stati Uniti e Russia", sottolinea Biden per poi affermare che non ha "nessun piano di parlare con Putin".

"Putin diventerà un paria sulla scena internazionale" - Putin diventerà un "paria sulla scena internazionale", ha aggiunto il presidente americano, sottolineando che la Russia ha condotto un attacco premeditato contro l'Ucraina. "Lo pianificava da mesi", ha affermato Biden precisando che Putin ha respinto "tutti gli sforzi in buona fede" per evitare il conflitto e che le sue ambizioni "sono più ampie dell'Ucraina per ristabilire l'Unione sovietica".

"Proteggeremo gli alleati della Nato, difendendo ogni centimetro di territorio" - "Prenderemo iniziative per proteggere gli alleati della Nato, difendendo ogni centimetro del territorio dell'alleanza", ha dichiarato ancora il presidente. "Le nostre forze" non combatteranno con la Russia in Ucraina, ha ribadito. L'America "si rivolta contro i bulli e l'aggressione della Russia non poteva passare senza risposta", ha osservato.

Sanzioni a 4 banche russe, stop export tecnologico - Biden ha annunciato nuove sanzioni e il bando dell'export tecnologico per punire la Russia della sua invasione in Ucraina. Nella blacklist altre quattro banche statali. Tra queste c'è anche la Vtb, una delle più grandi del Paese. Più della metà delle importazioni tecnologiche della Russia, ha inoltre precisato Biden, sarà bloccata. "Non ho sottovalutato Putin. Le sanzioni contro di lui restano sul tavolo", ha poi aggiunto Biden. Nel mirino Usa anche 24 tra persone e organizzazioni bielorusse per il sostegno dato all'invasione russa. Per quanto riguarda gli effetti delle sanzioni per gli americani, Biden ha detto: "Faremo il possibile per limitare i danni, ma questa aggressione merita una risposta".

"Swift resta opzione, al momento nessun piano per usarla" - "Swift è sempre un'opzione, al momento non ci sono piani per usarlo", ha affermato Biden, riferendosi all'opzione paventata da più parti di espellere la Russia dal sistema di pagamenti internazionali Swift con gravi danni al sistema finanziario di Mosca.

"Useremo riserve petrolifere strategiche se serve" - "Gli Stati Uniti rilasceranno ulteriori riserve petrolifere strategiche se servirà", ha infine dichiarato Biden.