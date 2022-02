24 febbraio 2022 17:10

Da Roma a Tokyo, il mondo scende in piazza per fermare la guerra in Ucraina

Roma, Helsinki, Barcellona, Atene fino a Tokyo e Washington e persino la città di Putin, San Pietroburgo: il mondo scende in piazza per fermare la guerra in Ucraina. Centinaia di persone si sono date appuntamento nelle principali città europee, americane, asiatiche e davanti alle sedi diplomatiche della Federazione per condannare l'attacco di Mosca a Kiev. Sventolano le bandiere nazionali ucraine e sui cartelli si condanna il presidente russo associato a un killer