24 febbraio 2022 15:33

Ucraina, TvBoy prova a spegnere la guerra... con un bimbo soldato

Sul marciapiede le miniature di un carrarmato in fiamme con un soldato e altri mezzi militari, a riportarci alla mente le immagini della distruzione degli armamenti in atto in territorio ucraino e l'orrore della guerra. E sul muro un bimbo soldato che ci urina sopra. Ad accompagnare l'ultima installazione artistica dello street artist TvBoy, postata sulle sue pagine social, la scritta: "Un fuoco da spegnere". E' così che l'artista, sempre attento e pronto alle ultime notizie di attualità, interpreta la guerra del Donbass sui muri di Roma