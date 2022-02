Allarme dell'Onu: "Già 50mila rifugiati, molti altri in arrivo dall'Ucraina"

Draghi in Parlamento si commuove per Zelensky e lui lo prende in giro su Twitter

Ucraina, cittadini in coda per donare sangue per i militari feriti

"Sfide che ci attendono potrebbero andare oltre il prevedibile" "Come in ogni guerra, anche in Ucraina non ci sarà nessun vincitore e i civili pagheranno un prezzo molto alto. Le sfide che ci attendono potrebbero andare oltre il prevedibile. Nessuno deve pensare che noi potremo risolvere il problema di tutti i rifugiati", ha spiegato Grandi. La maggioranza delle persone in fuga è diretta in Polonia e Moldova. L'Alto commissario ha espresso un "ringraziamento di cuore ai Paesi e ai popoli dei Paesi che stanno tenendo aperti i loro confini e stanno accogliendo i rifugiati".

Nel mondo 8 milioni di persone in fuga "Nel mondo - ha ricordato Grandi - ci sono situazioni difficili, in cui dobbiamo trattare con interlocutori che non sono riconosciuti ufficialmente dalla comunità internazionale e tuttavia controllano il territorio: noi diamo assistenza a coloro che sono in fuga e in questo momento in tutto il mondo parliamo di 8 milioni di persone con questi problemi. E' un dato che crescerà. Sono individui che lasciano il loro Paese in cerca di sicurezza".