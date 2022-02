26 febbraio 2022 20:34

Russia, oltre 2mila arresti durante le manifestazioni contro la guerra in Ucraina

Un totale di 2.692 persone sono state arrestate nel corso delle proteste contro la guerra in Russia, da giovedì. Lo riferisce il sito OVD-Info, che si occupa della tutela dei diritti umani in Russia, citato dalla Cnn. Di questa 1.370 sono state fermate a Mosca, precisa il sito, aggiungendo che le manifestazioni si sono verificate in almeno 27 città russe. Giovedì il Comitato investigativo aveva affermato che ogni protesta contro il conflitto sarebbe stata considerata illegale e che i partecipanti avrebbero macchiato la loro fedina penale, "lasciando un segno sul proprio futuro".