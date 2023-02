Ucraina, il capo del gruppo Wagner: "Preso un villaggio vicino Bakhmut" | Media Gb: "Iran ha inviato droni in Russia con barche e aerei"

La guerra in Ucraina giunge al 355esimo giorno.

Il fondatore e capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha annunciato che i combattenti della compagnia militare privata hanno preso il controllo dell'insediamento di Krasna Hora a nord di Bakhmut, una citta' strategica che è stata l'epicentro dei combattimenti degli ultimi mesi. La Germania inizierà ad addestrare l'esercito ucraino a manovrare i carri armati Leopard 2 la prossima settimana. Il Guardian rivela che "l'Iran ha utilizzato barche e una compagnia aerea statale per inviare i nuovi tipi di droni armati avanzati a lungo raggio in Russia". Per l'intelligence britannica "nelle ultime due settimane, la Russia ha probabilmente subito il più alto numero di vittime dalla prima settimana dell'invasione dell'Ucraina". Zelensky: "Allargare le sanzioni all'industria nucleare russa".