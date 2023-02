Ucraina, Berlusconi: da premier non sarei mai andato da Zelensky | Fonti di governo: "Il sostegno all'Ucraina è saldo e convinto"

Il leader azzurro critica il presidente ucraino: "Lo giudico molto negativamente". La precisazione di Tajani: "Forza Italia sta con l'Ucraina e con la Nato". Poi la nota del partito: "Il sostegno di Berlusconi a Kiev non è mai stato in dubbio"



"Biden prometta Piano Marshall e poi basta armi" Berlusconi sostiene anche che "per arrivare alla pace penserei che il signor presidente americano dovrebbe prendersi Zelensky e dirgli: 'È a tua disposizione dopo la fine della guerra un piano Marshall per ricostruire l'Ucraina'. Un piano Marshall da 6, 7, 8, 9mila miliardi di dollari, a una condizione: che tu domani ordini il cessate il fuoco, anche perché noi da domani non vi daremo più dollari e non ti daremo più armi. Soltanto una cosa del genere - aggiunge - potrebbe convincere questo signore (il presidente dell'Ucraina ndr) ad arrivare a un cessate il fuoco".

Pd: "Berlusconi inquietante sta con Putin, Meloni è d'accordo?" "Giorgia Meloni è d'accordo con le parole inquietanti pronunciate da Berlusconi sulla guerra in Ucraina? Oggi di fatto si è schierato ufficialmente con la Russia di Putin. Con questi alleati di governo il premier non si lamenti di come viene trattata in Ue". Lo scrive su Twitter Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd.

Fonti del governo: "Il sostegno del governo all'Ucraina è saldo e convinto" "Il sostegno all'Ucraina da parte del governo italiano è saldo e convinto, come chiaramente previsto nel programma e come confermato in tutti i voti parlamentari della maggioranza che sostiene l'esecutivo". Così riferiscono fonti di Palazzo Chigi.

Tajani: "Forza Italia sta con l'Ucraina e con la Nato" Dopo le parole di Berlusconi, arriva anche la precisazione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Forza Italia - scrive su Twitter - è da sempre schierata a favore dell'indipendenza dell'Ucraina, dalla parte dell'Europa, della Nato e dell'Occidente. In tutte le sedi continueremo a votare con i nostri alleati di governo rispettando il nostro programma".