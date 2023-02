Meloni: "A Zelensky ho ribadito il nostro impegno per l'Ucraina, ma l'incontro con Macron è stato sbagliato"

Parigi scelta sbagliata - In conferenza stampa a Bruxelles, Giorgia Meloni ha parlato del presunto "gelo" con Macron e la Francia per via dell’incontro tra il presidente francese e quello ucraino Zelensky. "Non è facile per nessuno di noi gestire la questione Ucraina con l'opinione pubblica, quello che noi facciamo lo facciamo perché è giusto ma forse non è la cosa migliore sul piano del consenso. Quello che era giusto era la foto dei 27 con Zelensky, anticipare la compattezza con una riunione a Parigi era politicamente sbagliato. Il tema non era stare nella fotografia e io non ho condiviso la scelta", ha detto il premier. Il tema, dunque, non è "stare in una foto" perché "se io fossi stata invitata avrei consigliato a Macron di non fare quella riunione perché a noi sull'Ucraina interessa dare un messaggio di compattezza".

Rapporti non compromessi - Quanto avvenuto con Emmanuel Macron, ha spiegato ancora Giorgia Meloni "non compromette i miei rapporti, ma quando c'è qualcosa che non va devo dirlo". "Confesso - ha aggiunto - che vivo alcune letture italiane come un po' provinciali. Nel senso che il tema non è 'gelo', 'problemi', il tema è che l'Italia è una nazione abbastanza centrale in Europa da dover dire quando su qualcosa non è d'accordo", ha spiegato.

Comparire nelle foto - Meloni smentisce dunque un presunto isolamento dell'Italia. "Leggo che avrei prodotto l'isolamento dell'Italia: a Parigi c'erano due presidenti europei e non ce n'erano altri 25", ha affermato tornando sulle tensioni dopo il vertice a Parigi tra Macron, Zelensky e Scholz. "Sono rapporti politici, mi pare che vengano raccontati come se stessimo alle medie, come un problema personale", ha aggiunto. "In passato per noi era sufficiente stare in una foto e pensavamo che questo definisse la nostra capacità di incidere, io dico che non è così. Come gli altri segnalano quando non sono d'accordo, e tutti in Italia sono contenti, è importante far ascoltare la voce italiana all'estero", ha ribadito il presidente del Consiglio.

Come il Titanic - "Chi pensa a una Ue di serie A e serie B, chi pensa che l'Europa debba essere un club in cui c'è chi conta di più e di meno, sbaglia. Secondo me quando si dice che l'Ue ha una prima classe e una terza classe, vale la pena ricordarsi del Titanic. Se una nave affonda non conta quanto hai pagato il biglietto".

Zelensky e Sanremo - Parlando ancora di Zelenky, Giorgia Meloni avrebbe preferito la sua presenza al Festival di Sanremo: "Mi dispiace più che altro che si sia creata una polemica: non è mai facile far entrare la politica in una manifestazione come Sanremo, anche se poi ci entra sempre", ha detto, aggiungendo di aver apprezzato comunque la scleta di inviare una lettera.

Migranti e Mes - Sui migranti al Consiglio Ue "ho trovato molto più pragmatismo di quanto non ne trovi in altri dibattiti. Il problema di non governare i flussi migratori lo hanno tutti e penso che tutti lo vogliano affrontare con pragmatismo, non in maniera ideologica. Di fronte al racconto di cosa accade sulla rotta mediterranea credo ci sia molta convergenza", ha speigato Meloni. Sul fronte Mes, invece, ha parlato di una "questione che non è stata affrontata" .