Zelensky a Bruxelles: "L'Ue significa libertà, è la casa dell'Ucraina"

Terremoto in Turchia, in azione anche i soccorritori dall'Ucraina

Davanti al Parlamento europeo il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha affermato: "L'Europa significa libertà, questo è il nostro modo di vivere e questa è la casa del mio Paese.

L'Ue per la prima volta ha inviato massicci aiuti militari e sta valutando positivamente le nostre riforme. L'Ucraina vincerà e diventerà membro dell'Ue. Grazie a tutti gli europei per aver sostenuto l'Ucraina in questa battaglia storica". Zelensky ha poi parlato al Consiglio Ue, sottolineando: "Se riusciremo a difendere la sicurezza in Europa e garantirla per il lungo termine, vi posso promettere che i vostri nomi resteranno nella storia, accanto a quelli di Robert Schuman e Jean Monnet".