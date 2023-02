Zelensky a Londra: "Grazie, avete fatto l'impossibile per l'Ucraina" | "Ci servono jet da combattimento, sono ali per proteggere la libertà"

Iniziando il suo discorso, il presidente ucraino ha subito ringraziato la Gran Bretagna per il sostegno all'Ucraina : "Avete fatto l'impossibile, siete stati al nostro fianco dal giorno uno della guerra contro la Russia, quando il resto del mondo non aveva ancora capito la portata della sfida", ha sottolineato il leader che, nel corso del suo intervento, ha chiesto di fornire a Kiev i caccia da combattimento , definendoli "ali per proteggere la libertà". In apertura, lo Speaker dei Comuni Sir Lindsay Lohan aveva salutato il leader ucraino affermando: "State combattendo una guerra che non avete voluto e avete difeso i vostri ideali contro l'aggressore russo".

Il presidente ucraino accolto da un'ovazione Il presidente ucraino è stato accolto dalle ovazioni di deputati e lord al suo ingresso al Westminster Hall. Vi parlo "a nome dei coraggiosi" che combattono nelle trincee o per difendere i cieli dalla Russia e per "ripristinare la sovranità dell'Ucraina" sul suo territorio. Così Zelensky ha aperto il suo intervento in inglese.

Il ringraziamento al Regno Unito Poi, ha rivolto un ringraziamento sentito al Regno Unito, per essere stato "al fianco dell'Ucraina dal giorno uno" della guerra contro la Russia, quando il resto del mondo non aveva ancora capito la portata della sfida e per aver fornito a Kiev le armi per proteggere "la vita di bambini, civili, donne, anziani e cittadini". Il leader ha quindi elogiato personalmente l'ex premier Boris Johnson, presenta sala, rivolgendosi a lui con il suo primo nome - "Boris" - ed esaltandone la leadership come decisiva per Kiev. Poi ha parlato del "coraggio" dei britannici: "Vi ripagheremo con la vittoria", ha dichiarato a nome degli ucraini.

"La libertà vincerà, Mosca perderà" "Sappiamo che la libertà vincerà, sappiamo che Mosca perderà e sappiamo che la nostra vittoria cambierà il mondo", ha detto ancora Zelensky che, nel suo discorso al Parlamento britannico, ha accusato la Russia di "atroce occupazione" e di "terrorismo missilistico".

"In Gran Bretagna il re è un pilota e in Ucraina ogni pilota è un re" "In Gran Bretagna il re è un pilota mentre in Ucraina ogni pilota è un re, perché sono così rari e preziosi", ha aggiunto il presidente ucraino dopo aver espresso gratitudine per l'udienza che re Carlo III - pilota di elicotteri nella sua carriera militare - gli concederà.

"Ci servono jet da combattimento" Zelensky ha consegnato simbolicamente un casco da pilota militare ucraino allo Speaker dei Comuni Sir Lindsay Lohan, sul quale si trova una scritta che recita le seguenti parole: "Abbiamo la libertà, dateci le ali per proteggerla". Zelensky ha spiegato di sperare che questo simbolo "possa essere d'aiuto per la prossima coalizione aeronautica, ali per la libertà: faremo tutto il possibile e l'impossibile perché il mondo ci fornisca aerei moderni. Infine, il leader ha ringraziato il premier Rishi Sunak per l'invio dei carri armati, "un poderoso passo per la nostra difesa", sottolineando come dei missili a lungo raggio "ci permetterebbero di far si' he il male lasci completamente il nostro Paese".