Ucraina, il ministro russo Lavrov: "Gli Usa non hanno rispettato le intese raggiunte in Alaska"

Entrando nel dettaglio, Lavrov ha spiegato che durante l'incontro in Alaska sarebbe stata raggiunta una base di lavoro precisa. "In Alaska è stata raggiunta un'intesa molto chiara basata su una proposta specifica degli Stati Uniti", ha dichiarato il ministro degli Esteri russo. Secondo la sua ricostruzione, Washington non avrebbe però promosso in modo efficace quanto concordato nel corso del vertice. Per questo motivo, ha aggiunto, il percorso diplomatico si sarebbe fermato prima ancora di produrre risultati concreti. "E se gli Usa avessero veramente promosso questa iniziativa, penso che da molto tempo saremmo al tavolo negoziale, e le ostilità sarebbero cessate", ha affermato Lavrov. Le parole del ministro rappresentano una nuova critica diretta agli Stati Uniti e alla loro gestione dei rapporti con Mosca sul dossier ucraino. Nella sua analisi, il mancato avanzamento di quell'intesa avrebbe allontanato la prospettiva di un confronto tra le parti e di una possibile sospensione dei combattimenti.