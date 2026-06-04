Ucraina, il ministro russo Lavrov: "Gli Usa non hanno rispettato le intese raggiunte in Alaska"
Il capo della diplomazia russa sostiene che gli impegni presi nel vertice Trump-Putin non siano stati portati avanti dagli Stati Uniti
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Nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Parlando in un'intervista al canale arabo della televisione RT, ripresa dall'agenzia Tass, Lavrov ha definito il comportamento degli Stati Uniti "incoerente" e ha affermato che esisteva un'intesa chiara per avviare un processo capace di portare alla fine delle ostilità. Secondo il capo della diplomazia russa, il mancato sviluppo di quell'iniziativa avrebbe impedito l'avvio di un negoziato concreto. Le sue dichiarazioni arrivano mentre Mosca continua a sostenere la necessità di una soluzione politica del conflitto e torna a puntare il dito contro la gestione americana dei contatti tra le parti.
Le accuse di Lavrov sugli accordi
Entrando nel dettaglio, Lavrov ha spiegato che durante l'incontro in Alaska sarebbe stata raggiunta una base di lavoro precisa. "In Alaska è stata raggiunta un'intesa molto chiara basata su una proposta specifica degli Stati Uniti", ha dichiarato il ministro degli Esteri russo. Secondo la sua ricostruzione, Washington non avrebbe però promosso in modo efficace quanto concordato nel corso del vertice. Per questo motivo, ha aggiunto, il percorso diplomatico si sarebbe fermato prima ancora di produrre risultati concreti. "E se gli Usa avessero veramente promosso questa iniziativa, penso che da molto tempo saremmo al tavolo negoziale, e le ostilità sarebbero cessate", ha affermato Lavrov. Le parole del ministro rappresentano una nuova critica diretta agli Stati Uniti e alla loro gestione dei rapporti con Mosca sul dossier ucraino. Nella sua analisi, il mancato avanzamento di quell'intesa avrebbe allontanato la prospettiva di un confronto tra le parti e di una possibile sospensione dei combattimenti.
"Pronti a negoziare, ma non c'è nessuno con cui parlare..."
"La Russia è pronta a condurre negoziati sull'Ucraina, ma non vede la stessa disponibilità dall'altra parte" a dirlo è il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov all'emittente Rt Arabic. "Non riusciamo a trovare, dall'altra parte, interlocutori con cui poter dialogare", ha ribadito.
Dmitriev rilancia il progetto del tunnel
A margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Kirill Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha annunciato nuovi sviluppi sul progetto di un collegamento attraverso lo Stretto di Bering tra Russia e Stati Uniti, un'idea che aveva già presentato nei mesi scorsi. "A proposito del tunnel, avremo notizie domani, firmeremo un accordo per continuare la progettazione, ci sarà un tunnel", ha dichiarato il consigliere, citato dall'agenzia Interfax. Secondo quanto riferito, nelle prossime ore dovrebbe essere sottoscritto un accordo destinato a consentire il proseguimento delle attività di progettazione dell'opera. Dmitriev non ha fornito ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o sulle caratteristiche del collegamento, ma ha confermato l'intenzione di andare avanti con il progetto. L'annuncio è arrivato nello stesso contesto in cui Mosca ha rilanciato le critiche agli Stati Uniti sulla gestione delle intese richiamate da Lavrov.
Kiev chiede i Patriot a Berlino, il governo tedesco ci pensa
In questo scenario, l'Ucraina ha rivolto alla Germania una richiesta di fornitura di decine di missili intercettori per i sistemi di difesa aerea Patriot, con l'obiettivo di migliorare le proprie capacità di protezione dagli attacchi russi: lo ha riportato Bloomberg, ripreso da Ukrainska Pravda. Citando fonti informate, Bloomberg ha riferito che la proposta di Kiev prevedrebbe che, in cambio di missili Patriot forniti adesso, provenienti dalle riserve tedesche, l'Ucraina manderebbe a Berlino intercettori fabbricati in futuro. Il governo tedesco, secondo una di queste fonti, sta esaminando la richiesta ucraina, senza aver ancora deciso una risposta. La Germania è uno dei Paesi che già in passato hanno fornito missili Patriot all'Ucraina per difendersi dall'invasione russa.