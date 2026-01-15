Ucraina, Putin: "Con europei relazioni storiche ma ora lasciano a desiderare" | Crosetto: "Aiutare Kiev non è una scelta guerrafondaia"

Le relazioni della Russia con i Paesi europei, compresa l'Italia, hanno "radici storiche", ma attualmente "lasciano molto a desiderare". Lo ha detto il presidente russo incontrando gli ambasciatori di 34 Paesi. Intanto ok dalla Camera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sul dl Ucraina. I voti a favore sono stati 186, 49 i contrari e 81 gli astenuti. "Aiutare una nazione a difendersi non è una scelta bellicista", ha ribadito in Aula il ministro della Difesa Guido Crosetto nelle repliche al dibattito sulla proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a Kiev.