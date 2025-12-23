Crosetto: "Su Gaza missione difficile, peggio dell'Afghanistan"

"Su Gaza non siamo noi a definire il nostro impegno ma c'è una coalizione che sta cercando di costruire una missione difficilissima, molto peggio dell'Afghanistan e vi ricordo quanto a noi è costato l'Afghanistan anche in termini militari". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della sua visita al contingente italiano in Bulgaria a Novo Selo. "Parliamo di una zona - ha proseguito il ministro - non ancora pacificata dove c'è un conflitto in corso, dove ci sono ancora dei bunker sotterranei pieni di armi e dove ci sono ancora milizie che si confrontano. Quindi c'è un rischio molto alto". Alla domanda se l'Italia parteciperà alla forza di stabilizzazione internazionale, ovvero l'Isf, Crosetto ha risposto: "Man mano che ci saranno i progetti definiremo come partecipiamo. Per ora non c'è neanche il progetto".