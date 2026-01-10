Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
al buio per ore dopo un attacco russo

Ucraina, a Kiev ripristinata la corrente in oltre 600mila case

Lo riporta RBC-Ucraina

10 Gen 2026 - 19:36
© Dsns Ucraina

© Dsns Ucraina

A Kiev, la capitale ucraina, è stata ripristinata la corrente elettrica in più di 600mila case totali dopo che era stato disposta un'interruzione a seguito un massiccio attacco russo. Lo riporta RBC-Ucraina con riferimento al telegramma Dtek, il più grande investitore privato nel settore energetico in Ucraina. "Gli operatori del settore energetico hanno ripristinato l'elettricità in altre 60mila case di residenti di Kiev. In totale, dopo il massiccio bombardamento, l'elettricità è già stata ripristinata in 648mila case", si legge nel rapporto.

ucraina
guerra russia ucraina