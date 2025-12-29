Ucraina, approvato in Cdm il decreto con la nuova formula: diventa aiuti per la difesa e non militari

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che contiene la proroga degli aiuti all'Ucraina. Per evitare nuovi scontri, dopo un confronto serrato all'interno della maggioranza, il testo è arrivato sul tavolo del Cdm con alcune modifiche condivise. L'intesa politica è stata confermata dal ministro della Difesa Guido Crosetto. La nuova formulazione del provvedimento prevede un riferimento esplicito non solo agli aiuti militari, ma anche a quelli destinati alla popolazione civile. Una scelta che, secondo fonti della maggioranza, ha un valore sia lessicale sia operativo: accanto ai pacchetti di armamenti vengono inseriti interventi civili legati alla logistica, alla sanità e alla ricostruzione delle infrastrutture elettriche.