Ucraina, asset russi congelati all'Ue: cosa sono e perché sono così importanti

Il Cremlino furioso: “Atto illegale" - Non si è fatta attendere la reazione della Russia che ha annunciato misure di ritorsione: "La nostra risposta sarà immediata - ha avvertito la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova - La Banca di Russia ha pubblicato una dichiarazione dettagliata sulla questione il 12 dicembre. Misure concrete sono già in fase di attuazione", ha affermato Zakharova in una nota pubblicata sul ministero degli Affari esteri. La portavoce della diplomazia russa ha aggiunto che la politica di Bruxelles nei confronti di Mosca è priva di logica e assomiglia al teatro dell'assurdo: ha osservato che la politica di danneggiare la Russia a qualsiasi costo ha già portato a una situazione economica disastrosa all'interno dell'Ue stessa. "La cessione dei nostri beni sovrani senza il consenso della Federazione russa, sia attraverso il blocco a tempo indeterminato, la confisca o un tentativo di presentare la loro confisca di fatto come una sorta di 'prestito di riparazione', è un atto assolutamente illegale che viola gravemente il diritto internazionale", ha ammonito Zakharova.